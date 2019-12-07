Власти Татарстана закупят дорожные камеры за 63 млн рублей

ГБУ «Безопасность дорожного движения» объявило тендер на поставку комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Начальная цена 21 дорожной камеры составит 63 млн рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, прием заявок ведется до 9 декабря. Аукцион назначен на 11-е число.

Из техзадания следует, что 19 камер должны измерять среднюю скорость транспорта на отрезках дороги, такие поставляет, например, «Автодория». Максимальная цена каждого комплекса составит 3,02 млн рублей. По этому же принципу должна работать еще одна камера, она приобретается за 2,68 млн рублей. Также планируется закупить один переносной комплекс за 2,88 млн рублей.