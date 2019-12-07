В школах Башкирии и Татарстана появятся академические классы

В школах восьми российских регионах появятся академические классы.

К совместному проекту Минобрнауки и Московского департамента образования присоединились Санкт-Петербург, республики Карелия, Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Пермский край, Новосибирская и Ивановская области. Пилотные регионы включатся в работу с 2020 года.

В академических классах старшеклассники погружаются в научную и проектную деятельность. Школьники изучают информационные технологии, медицину, инженерное дело с помощью современного лабораторного оборудования.

Академические классы могут открываться не только в школах, но и на базе научно-образовательных центров, которые сегодня создаются в рамках нацпроекта «Наука», передает пресс-служба Минобрнауки РТ.



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