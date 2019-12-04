Казанский радиомеханический колледж оказался в числе победителей на получение грантов Минпросвещения

Казанский радиомеханический колледж победил в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий. Образовательное учреждение получит 47,6 млн рублей.

Так, в колледже на грант нацпроекта «Образование» будут оборудованы 5 высокотехнологичных мастерских по приоритетным группам компетенций: «Работы на универсальных станках», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Метрология КИП», «Инженерный дизайн CAD», «Электроника».

Отмечается, что в прошлом году Казанский радиомеханический колледж также стал победителем на получение грантов Министерства просвещения Российской Федерации и получил около 25 млн рублей из федерального бюджета на обновление и модернизацию материально-технической базы, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.