Суд продлил арест трем татарстанцам, устроившим в подвале жилого дома нарколабораторию

В Вахитовском районном суде Казани продлен срок содержания под стражей троим жителям Татарстана. Они обвиняются в незаконном производстве и сбыте наркотических веществ.

Установлено, что в период с мая по июль 2019 года, обвиняемые приспособили подвал собственного жилого дома, где организовали и осуществляли незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по РТ были обнаружены и изъяты вещества, которые, согласно заключениям эксперта, являются наркотическими средствами: мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 4855,6 грамма, каннабис (марихуана) общей массой 547,45 грамма, а также реакционную смесью в виде жидкости, содержащую в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 6889,6 грамма. Также были найдены многочисленные вещества, емкости и приборы, приспособленные для производства наркотических средств в особо крупном размере, в том числе электронные весы и упаковочный материал, передает пресс-служба Вахитовского суда.

Ранее в Серпуховском районе Подмосковья полицейские накрыли крупнейшую за несколько лет лабораторию по производству синтетических наркотиков. В месяц там производили до полутора тонн запрещенных веществ.

