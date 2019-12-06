В Рособрнадзоре не исключили отмену аккредитации вузов

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов допустил возможность отмены процедуры аккредитации университетов и внедрения вместо нее оценки качества подготовки обучающихся. Об этом он заявил на всероссийском совещании с ректорами вузов в Санкт-Петербурге.



Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил против отмены аккредитации.



«И все-таки, какие риски пока мы видим, если резко и полно отменить государственную аккредитацию и чем-то ее адекватным заменить. Мы понимаем, что в результате через 2—3 года это приведет к снижению качества, безусловно, приведет. Мы большая страна, много разных университетов в разных регионах. Что-то нужно, чтобы мы видели, как помогать университетам», — считает он.



Действие нынешней модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования истекает в 2020 году, в 2021-м должна быть принята новая. Сейчас она обсуждается в профильных ведомствах и в профессиональном сообществе, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в сфере образования нужно заняться усовершенствованием механизма государственной аккредитации вузов.