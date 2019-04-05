Медведев рассказал, какие изменения необходимы в сфере образования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в системе образования требуется провести определенные изменения, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Такое заявление он сделал на встрече с руководством фракции КПРФ. Медведев рассказал, что в сфере образования нужно заняться усовершенствованием механизма государственной аккредитации вузов, вопросами, связанными с аспирантскими программами и обучением школьников в три смены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани определили детские сады, которые станут базовыми для реализации проекта «Адымнар». Это детские сады №81, 99, 208, 401 и 405. В исполкоме Казани уточнили, что это предварительная информация. Утверждать список детсадов будет куратор проекта. Инициатива по созданию в Татарстане полилингвальных комплексов принадлежит первому президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву.