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Пять проектов из Татарстана стали победителями конкурса президентских грантов

17:14, 06.12.2019
Пять проектов из Татарстана стали победителями конкурса президентских грантов
Фото: pixabay.com

Пять проектов из Татарстана стали победителями конкурса президентских грантов.

Так, из 16,1 тыс проектов, и далее из 3,2 тыс победивших, было отобрано всего 100.

Президентскими грантами удостоены проекты АБНО «Новый век», ассоциации «Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-серч», АНО «Ассоциация содействия больным синдромом Ретта», АНО «Туристко-информационный центр Зеленодольского муниципального района», Некоммерческого медицинского частного учреждения «Детский хоспис».

Лидеры лучших проектов встретились с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» в номинации «Волонтер года».

ЭкономикаОбщество Татарстан
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