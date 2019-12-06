Пять проектов из Татарстана стали победителями конкурса президентских грантов
Пять проектов из Татарстана стали победителями конкурса президентских грантов.
Так, из 16,1 тыс проектов, и далее из 3,2 тыс победивших, было отобрано всего 100.
Президентскими грантами удостоены проекты АБНО «Новый век», ассоциации «Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-серч», АНО «Ассоциация содействия больным синдромом Ретта», АНО «Туристко-информационный центр Зеленодольского муниципального района», Некоммерческого медицинского частного учреждения «Детский хоспис».
Лидеры лучших проектов встретились с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко, передает пресс-служба Минэкономики РТ.
Ранее президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» в номинации «Волонтер года».
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