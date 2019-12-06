В Татарстане запретили использовать пиротехнику во дворах и около дорог в новогодние праздники

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об установлении на территории РТ особого противопожарного режима с 20 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.



Согласно документу, использовать пиротехнику, за исключением бенгальских огней и хлопушек, можно не ближе 50 метров от жилых строений и других объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог.

Также пиротехнику нельзя использовать в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса.

Подробнее — в материале «Реального времени».