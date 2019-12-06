Алекно представил пособие для профессиональных волейболистов

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно презентовал издание «Тренируйся как чемпион. Классический и пляжный волейбол». Презентация сборника из пяти книг состоялась в пятницу в ТАСС.

В издании собраны знания и наработки, связанные с профессиональной деятельностью волейболиста.

Отмечается, что издание было написано в соавторстве с главным тренером мужской сборной России Туомасом Саммельвуо и тренером по физической подготовке национальной команды Дамиром Колецом.

Также над проектом работали волейбольные аналитики Дмитрий Соснин, Дмитрий Марюхнич, медики и ученые Фаина Иорданская, Александр Дмитриев, Лариса Гунина и Тамара Абрамова.