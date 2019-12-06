Жители Казани считают главной проблемой города плохие дороги

Исследование показало, какие проблемы Казани горожане считают основными. Большинство опрошенных жалуются на плохие дороги.

Такой ответ выбрали 32,3% опрошенных, передает Domofond.ru. На втором месте среди проблем идут грязь, снег, лужи и неудовлетворительная работа дворников. 29% горожан считают столицу Татарстана недостаточно чистой.

Далее следуют благоустройство и общественные пространства, этой сферой не удовлетворены 27,9% респондентов. Освещение беспокоит 24,7% жителей Казани. Нехватка площадок для выгула собак беспокоит 22,6% голосовавших.

Менее всего казанцев волнует снос исторических зданий. В городе озабочены этой проблемой только 3,9% респондентов. Стоит отметить, что на сегодня в Казани нет массового сноса подобных объектов, но все же в медиасфере обсуждаются такие истории. Как снос Арских казарм или бани в Дербышках.

В Уфе и Санкт-Петербурге главной проблемой является грязь, а в Москве жителей волнует недостаточное количество кафе и ресторанов.