Источник: смерть сотрудника казначейства Татарстана не связана с криминалом

Расследованием обстоятельств смерти сотрудника Управления Федерального казначейства по РТ Марата Сафиуллина занимаются сотрудники Следкома по РТ. Предварительно установлено — следов насилия на теле погибшего нет, не зафиксирована и пропажа личных вещей, утверждает источник «Реального времени» в правоохранительных органах.



Близкие Сафиуллина объявили о его пропаже 4 декабря, в этот день мужчина ушел с работы еще до обеда и назад уже не вернулся. 5 декабря вечером его тело нашли в овраге на территории парка Горького. Не исключается, что смертельные травмы он получил при падении с мостика в парке.