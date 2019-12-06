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Источник: смерть сотрудника казначейства Татарстана не связана с криминалом

15:14, 06.12.2019
Источник: смерть сотрудника казначейства Татарстана не связана с криминалом
Фото: vk.com/rf_searchcenter

Расследованием обстоятельств смерти сотрудника Управления Федерального казначейства по РТ Марата Сафиуллина занимаются сотрудники Следкома по РТ. Предварительно установлено — следов насилия на теле погибшего нет, не зафиксирована и пропажа личных вещей, утверждает источник «Реального времени» в правоохранительных органах.

Близкие Сафиуллина объявили о его пропаже 4 декабря, в этот день мужчина ушел с работы еще до обеда и назад уже не вернулся. 5 декабря вечером его тело нашли в овраге на территории парка Горького. Не исключается, что смертельные травмы он получил при падении с мостика в парке.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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