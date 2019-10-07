Запашного через СК потребовали привлечь к ответственности за злоупотребление служебным положением

«Творческое объединение цирковых коллективов» направило заявление председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного. По версии организации, он злоупотребил служебным положением и нанес ущерб цирку на сумму не менее 800 тыс. рублей.



В обоснование жалобы вице-президент объединения Виктория Ваганова приводит факт двух закупкок цирком юридических услуг на общую сумму 650 тыс. рублей для сопровождения иска к учредителю радиостанции «Говорит Москва» из-за высказываний бывшего главного редактора радиостанции Сергея Доренко. Обе закупки были произведены у единственного поставщика — Михаила Кузнецова.



Как уточняется в заявлении, закупка для государственных нужд юридических услуг у единственного поставщика является нарушением антимонопольного законодательства. К тому же в штате цирка есть юристы, должностные обязанности которых предполагают сопровождение судебных дел, пишет RNS.

О том, что «Творческое объединение цирковых коллективов» собирается подать коллективное заявление в Следственный комитет на Эдгарда Запашного, стало известно еще в марте этого года. Однако тогда его обвинили в преднамеренном банкротстве трех компаний, чтобы не платить артистам и заказчикам.