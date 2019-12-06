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Специалист дал советы по защите от кражи денег с карт

14:05, 06.12.2019
Специалист дал советы по защите от кражи денег с карт
Фото: pixabay.com

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал советы, как обезопасить себя от кражи денег с банковской карты.

«Первое: если вам звонят из банка и вы даже видите номер, правильный вопрос — «Пожалуйста, представьтесь». Половина проблем, как правило, сразу исчезнет. Второе: нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из смс. И тот факт, что вам кто-то звонит и просит это делать уже должен насторожить», — цитирует его RT.

Он отметил, что клиент банка всегда имеет право настоять на личном присутствии.

«То есть никаких электронных подписей от вашего имени, никаких действий через банк-клиент, только лично», — заключил эксперт.

Ранее в крупнейших российских банках рассказали, что мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.

ЭкономикаФинансы
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