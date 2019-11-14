Банки предупредили россиян о новом способе мошенничества с картами

В крупнейших российских банках рассказали, что мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств. Он заключается в переводе на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков. При этом злоумышленники используют сервисы перечислений с карты на карту разных банков (система card2card), которые позволяют отправить деньги по номеру «пластика».

Происходит это так: мошенник вбивает данные карты, с которой хочет снять деньги, и сведения «виртуального пластика», на который хочет их зачислить. Затем владельцу карты-отправителя приходит SMS с кодом подтверждения, который потом просят сообщить злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности банка, пишут «Известия».

В одном из региональных банков отметили, что если в прошлом году кредитная организация не фиксировала ни одного случая кражи средств через сard2сard, то в 2019-м это происходит до четырех раз в месяц.

Напомним, по итогам января — сентября 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Это на 417,3% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.