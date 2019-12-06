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В Казани начали украшать Булак

13:53, 06.12.2019
В Казани начали украшать Булак
Фото: realnoevremya.ru

В Казани начали украшать канал Булак к предстоящему Новому году. Фотографии ведущихся работ прислал читатель «Реального времени».

Напомним, что в казанском ЦКПиО имени Горького также начали вешать украшения к Новому году.

Ранее «Реальное время» подробно писало, сколько денег выделит исполком Казани на иллюминацию в новогодние каникулы и на что конкретно пойдут эти суммы. По размерам трат на новогоднее оформление Казань заняла третье место среди городов России.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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