Казанский парк Горького начали готовить к Новому году

Фото: Реальное время

В казанском ЦКПиО имени Горького начали вешать украшения к Новому году.

Фотографии работ прислал читатель «Реального времени». Рабочие вешают на деревья на центральной аллее звезды со множеством лучей.

Ранее в ноябре «Реальное время» подробно рассказывало о том, как Казань украсят к Новому году. На эти цели потратят более 100 млн рублей из городского бюджета — известно, что эти расходы с 2017 года возросли в шесть раз. Всего украшения появятся на 22 объектах по всему городу, на многих из них установят крупные световые конструкции.