Казань вошла в топ-5 городов, где россияне хотели бы встретить Новый год

Сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань.

Столица Татарстана заняла четвертое место — после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. На пятом месте оказался Великий Устюг.

Среди международных направлений лидирует Китай (при этом еще год назад его вообще не было в рейтинге), за ним следует Чехия. Чуть реже пользователи называли Францию, Италию и Германию, передает «РИА Новости».

Согласно данным этого же исследования, 43% путешественников готовы потратить на новогодний отпуск до 30 000 рублей на одного члена семьи. При этом число тех, кто располагает суммой до десяти тысяч рублей, выросло по сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года с 15% до 22%, а тех, кто готов потратить до 50 000 рублей, напротив, сократилось с 24% до 19%.

Ранее Казань вошла в десятку самых популярных городов для мужского туризма.

