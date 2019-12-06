«Ак Барс» поместил Лукоянова в список травмированных

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с нижегородским «Торпедо», а также рассказал об изменениях в составе казанцев.

— Мы сыграли напряженный матч против СКА, в котором могла победить каждая из команд. К сожалению, мы в серии буллитов проиграли. В этом матче каждая команда играла в своем стиле — мы хотели много владеть шайбой, больше играть в атаке, активно действовать в обороне. Не все у нас получилось, виной тому — соперник, который противопоставил нам свой хоккей. Нам непросто было показать свою игру.

— За буллиты кому-то досталось?

— Будем работать над этим компонентом на тренировках. Мы смотрим, кто пробивает буллиты лучше. Здесь надо уверенно выходить пробивать.

— Чем опасно «Торпедо»?

— Хорошая команда, которая много играет в атаке, много забивает, очень разнообразно действует при игре в большинстве, здорово играет дома при своих болельщиках. Много сильных сторон у этой команды. Вне зависимости от того, кто соперник, мы хотим показывать свою игру, совершенствуем ее на тренировках. Те, кто выйдет сегодня на лед, должны быть готовыми побеждать.

— Судя по раскатке, изменения в составе будут серьезные?

— У нас есть вынужденные перестановки — Артем Лукоянов внесен в список травмированных. Позитивный момент — то, что сегодня у нас выйдет Воронков. Надеемся, что результат сегодня будет положительный, будем делать все, чтобы одержать победу, — цитирует слова Перова официальный сайт клуба.