В Казани женщина, искавшая приемную семью своему сыну, скончалась в хосписе

Фото: @aafazylova

Онкобольная Айгуль Фазыйлова, известная после поиска приемной семьи для своего ребенка, сегодня ночью скончалась в хосписе имени Анжелы Вавиловой. Информацию о кончине женщины «Реальному времени» подтвердил основатель учреждения Владимир Вавилов.

Айгуль Фазыйлова поступила в хоспис в четвертый раз полтора месяца назад. По словам Вавилова, изучив ее анализы, врачи поняли, что «это до конца».

«Она позвонила мне и сказала: «Плохо мне», — рассказал «РВ» Владимир Вавилов. — Я, конечно, сказал ей приезжать. Обычно мы ее стабилизировали, но уже было понятно, что она останется у нас до конца. Позавчера она впала в кому и из комы уже не вышла. Ночью ее не стало».

По словам Вавилова, тело женщины уже передали родственникам. Ее похоронят в Алькеевском районе.

Напомним, что Айгуль Файзылова страдала раком молочной железы. Она стала известна на всю страну после поиска приемной семьи для своего ребенка. Женщина боялась, что после ее смерти мальчика отправят в детдом, ведь ее мать уже пожилая женщина. После известности органы опеки согласились оставить ребенка с бабушкой после ухода матери.