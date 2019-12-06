Челнинца обвиняют в краже картины «Внеземная любовь»

Фото: "Реальное время"

Дело о необычной краже направила в суд прокуратура Набережных Челнов. По версии обвинения, 31 октября этого года пьяный посетитель похитил в торговом центре автограда картину «Внеземная любовь» и скрылся через запасной выход.



Краденое оценили почти в 5 тысяч рублей, подозреваемого вычислили по камерам и задержали. Вину он полностью признал и картину вернул, уточняют у прокуратуре Челнов.