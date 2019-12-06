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Челнинца обвиняют в краже картины «Внеземная любовь»

11:05, 06.12.2019
Челнинца обвиняют в краже картины «Внеземная любовь»
Фото: "Реальное время"

Дело о необычной краже направила в суд прокуратура Набережных Челнов. По версии обвинения, 31 октября этого года пьяный посетитель похитил в торговом центре автограда картину «Внеземная любовь» и скрылся через запасной выход.

Краденое оценили почти в 5 тысяч рублей, подозреваемого вычислили по камерам и задержали. Вину он полностью признал и картину вернул, уточняют у прокуратуре Челнов.

ПроисшествияОбществоКультураБизнес Татарстан
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