Власти Казани утвердили пять площадок для новогодних мероприятий

Исполком Казани утвердил пять площадок для проведения основных новогодних мероприятий.

Согласно постановлению, главными местами станут:

территория Центра семьи «Казан»,

парк «Калейдоскоп»,

сквер в Дербышках,

парк «Сосновая роща»,

парк «Крылья Советов».

Документ, опубликованный в сборнике мэрии, также утверждает план подготовки к праздникам. В него входят благоустройство и праздничное оформление, обеспечение безопасности, организация праздничных и спортивных мероприятий и прочее.

Напомним, что Казань вошла в тройку городов с самыми большими тратами на новогоднее украшение. Расходы столицы Татарстана оцениваются более чем в 100 млн рублей.

