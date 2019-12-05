Власти Казани утвердили пять площадок для новогодних мероприятий
Исполком Казани утвердил пять площадок для проведения основных новогодних мероприятий.
Согласно постановлению, главными местами станут:
- территория Центра семьи «Казан»,
- парк «Калейдоскоп»,
- сквер в Дербышках,
- парк «Сосновая роща»,
- парк «Крылья Советов».
Документ, опубликованный в сборнике мэрии, также утверждает план подготовки к праздникам. В него входят благоустройство и праздничное оформление, обеспечение безопасности, организация праздничных и спортивных мероприятий и прочее.
Напомним, что Казань вошла в тройку городов с самыми большими тратами на новогоднее украшение. Расходы столицы Татарстана оцениваются более чем в 100 млн рублей.
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