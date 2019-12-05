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Власти Казани утвердили пять площадок для новогодних мероприятий

10:57, 05.12.2019
Власти Казани утвердили пять площадок для новогодних мероприятий
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Исполком Казани утвердил пять площадок для проведения основных новогодних мероприятий.

Согласно постановлению, главными местами станут:

  • территория Центра семьи «Казан»,
  • парк «Калейдоскоп»,
  • сквер в Дербышках,
  • парк «Сосновая роща»,
  • парк «Крылья Советов».

Документ, опубликованный в сборнике мэрии, также утверждает план подготовки к праздникам. В него входят благоустройство и праздничное оформление, обеспечение безопасности, организация праздничных и спортивных мероприятий и прочее.

Напомним, что Казань вошла в тройку городов с самыми большими тратами на новогоднее украшение. Расходы столицы Татарстана оцениваются более чем в 100 млн рублей.

Общество Татарстан
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