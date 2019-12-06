Ученые обнаружили, что аспирин помогает справиться с раком

Маленькие дозы аспирина могут помочь пациенту справиться с раком. Это выяснили ученые Национальных институтов здравоохранения США. Научная работа опубликована на сайте JAMA Network.

Медики провели 12-летнюю работу, изучив истории болезни 140 тысяч граждан. Они обратили внимание, что смертность от рака простаты, толстого кишечника и прямой кишки, легких и яичника была ниже, если пациент употреблял аспирин от одного до трех раз в неделю. Что важно — эта закономерность была обнаружена у людей с нормальным весом.

Также ученые обратили внимание на аспирин и другие лекарства на базе салициловой кислоты, которая обладает противораковыми свойствами. По данным ученых, аспирин может усиливать эффективность иммунотерапии и даже самостоятельно бороться с лейкемией, раком прямой кишки и рядом других опухолей и повысить шансы на выживание после химиотерапии на 15—20 процентов, сообщает «РИА Новости». Однако не стоит забывать, что аспирин опасен тем, что может вызвать кровотечения, инсульты и усиливать язвы.

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