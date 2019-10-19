Ученые определили, как перец чили влияет на развитие рака

Американские ученые из Университета Маршала провели исследование, выявившее влияние вещества капсаицин на развитие рака легких. Это вещество содержится в перце чили.

По данным исследования, капсаицин способствует снижению метастазирования при раке легкого, блокируя активацию белка Src, который отвечает за выживание и смертность клеток. Это приводит к выводу, что капсаицин может стать основой для разработки новых противораковых препаратов.

При этом сейчас специалисты ищут аналог капсаицина с такими же противораковыми свойствами, пишет «Российская газета». Сам капсаицин может параллельно оказывать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт.

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