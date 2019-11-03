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ООН: за 5 лет войны в Донбассе погибли 3,3 тысячи мирных граждан

14:35, 03.11.2019
ООН: за 5 лет войны в Донбассе погибли 3,3 тысячи мирных граждан
Фото: commons.wikimedia.org

С 2014 года из-за войны в Донбассе были убиты 3 330 мирных граждан. Об этом говорится в статистике Организации Объединенных Наций (ООН).

Также за 5 лет были ранены до 9 тыс. человек, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, еще 3,5 млн нуждаются в помощи.

Ранее сообщалось, что с 2014 года Следственный комитет России возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе. За время расследования было допрошено более 143 тыс. свидетелей, свыше 20 тыс. признаны потерпевшими. К ответственности привлекаются 76 человек, среди них 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины.

Происшествия
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