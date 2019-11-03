ООН: за 5 лет войны в Донбассе погибли 3,3 тысячи мирных граждан

С 2014 года из-за войны в Донбассе были убиты 3 330 мирных граждан. Об этом говорится в статистике Организации Объединенных Наций (ООН).

Также за 5 лет были ранены до 9 тыс. человек, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, еще 3,5 млн нуждаются в помощи.

Украина: шестой год войны



Убито более 3 330 мирных граждан

Ранено до 9 000

В результате конфликта появилась 427 км «линия соприкосновения», перекрывшая доступ к основным услугам

1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019

Ранее сообщалось, что с 2014 года Следственный комитет России возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе. За время расследования было допрошено более 143 тыс. свидетелей, свыше 20 тыс. признаны потерпевшими. К ответственности привлекаются 76 человек, среди них 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины.