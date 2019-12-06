Главное к утру: новый офис МФЦ, еще один телеканал и 50-летие КАМАЗа

Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справки, такое решение вынес Верховный суд России. Инициатором судебного разбирательства стал Роспотребнадзор. Ведомство настаивало, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку. Исключением являются города, где наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой самого большого офиса МФЦ в РТ в Набережных Челнах. Центральный офис МФЦ «Мои документы», который расположен на бульваре Кол Гали, способен обслуживать до 3 тысяч человек в день. «В этом офисе время ожидания посетителя — 4 минуты. Это очень хорошие показатели, потому что по регламенту отводится 15 минут», — сообщила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане Ленара Музафарова.

В Благовещенске при пожаре в дачном домике погибла женщина. В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ поступило сообщение о том, что в коллективном саду по улице Красная Мельница в Благовещенске горит строение размером 3х3 м. После того как пожар был потушен, в ходе разбора конструкций пожарные обнаружили тело погибшей. Ее личность предстоит установить. Также вблизи строения спасатели нашли пострадавшего. Его с ожогами доставили в Благовещенскую ЦРБ.



Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в честь 50-летия КАМАЗа вручил коллективу завода высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». По словам главы РТ, под руководством Сергея Когогина на предприятии начат переход на инновационный путь развития. Аналогичную награду получил первый гендиректор КАМАЗа Лев Васильев, пишет Chelny-biz.ru.



В Татарстане появился новый телеканал «Без» — «Мы», вещающий на татарском и русском языках. «Без» уже можно смотреть на 128-м канале кабельного оператора «Таттелеком» и на YouTube.

«Канал «Без» работает с 12 октября. Многие каналы показывают только эстрадную музыку. У нас будут звучать и эстрада, и классика. Также хотим показать красоту фольклорных песен», — рассказала главный редактор телеканала Айгуль Набиуллина. Она отметила, что в эфире будут показывать политические, спортивные новости, а также передачи религиозного плана.