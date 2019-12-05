Минниханов ознакомился с работой самого большого в Татарстане офиса МФЦ в Челнах

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой самого большого в регионе офиса МФЦ в РТ в Набережных Челнах.

Центральный офис МФЦ «Мои документы», который расположен на бульваре Кол Гали, способен обслуживать до 3 тыс. человек в день.

«В этом офисе время ожидания посетителя — 4 минуты. Это очень хорошие показатели, потому что по регламенту отводится 15 минут», — сообщила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане Ленара Музафарова.

Кроме того, в МФЦ Набережных Челнов есть комната для расчетов, отдельная комната матери и ребенка, детская зона. Здание оборудовано элементами «доступной среды», включая специальные зоны для маломобильных посетителей, также предусмотрены розетки для зарядки гаджетов, wi-fi, гостевые компьютеры, которыми можно воспользоваться для доступа к порталам услуг или электронным сервисам госучреждений, сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в честь 50-летия КАМАЗа вручил коллективу завода высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

