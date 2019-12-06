В Татарстане начал вещание татаро-русский телеканал «Без» — «Мы»

В Татарстане появился новый телеканал «Без» — «Мы», вещающий на татарском и русском языках.

«Без» уже можно смотреть на 128-м канале кабельного оператора «Таттелеком» и на YouTube.

«Канал «Без» работает с 12 октября. Многие каналы показывают только эстрадную музыку. У нас будут звучать и эстрада, и классика. Также хотим показать красоту фольклорных песен», — рассказала главный редактор телеканала Айгуль Набиуллина.

Она отметила, что в эфире будут показывать политические, спортивные новости, а также передачи религиозного плана.

Сейчас на канале можно увидеть концерты и клипы, передачи выйдут после Нового года, сообщает пресс-служба республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям.