«Нефтехимик» дома обыграл «Трактор», Митчелл набрал 3 очка
«Нефтехимик» дома обыграл челябинский «Трактор» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Нижнекамцы вышли вперед на 3-й минуте встречи, реализовав численное большинство благодаря точному броску Митчелла. Гости отыгрались в конце периода, шайбу забросил Карлин.
Решающей стала вторая двадцатиминутка. Нижнекамские хоккеисты отличились трижды, на что челябинцы смогли ответить лишь одной шайбой. В третьем периоде команды два раза обменялись голами.
«Нефтехимик» — «Трактор» — 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
Голы:
1:0 — Митчелл (03:32, бол.)
1:1 — Карлин (Бэйлен, Авцин, 16:52)
2:1 — Берглунд (Уайт, Атюшов, 25:26)
2:2 — Кэйлоф (Гика, Седлак, 27:14, бол.)
3:2 — Захарчук (Казионов, Берглунд, 30:08, бол.)
4:2 — Шиксатдаров (Уайт, Митчелл, 30:44)
4:3 — Авцин (Щербак, 49:42)
5:3 — Митчелл (58:24)
5:4 — Гика (Щербак, Бэйлен, 59:50, бол.)
6:4 — Казионов (Захарчук, 59:59, п.в.)
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