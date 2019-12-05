Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с крупнейшим производителем напитков в Монголии

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с руководством монгольской компании APU Company, которая является крупнейшим производителем алкогольных и безалкогольных напитков в своей стране.

Глава компании Shunkhlai Group и председатель совета директоров компании APU Пурэв Батсайхан рассказал, что прилетел в Казань для участия в Дне Монголии. Как передает пресс-служба президента Татарстана, День Монголии проводится при поддержке президента этой страны, в программе мероприятия- знакомство с современным искусством страны, выступления музыкальных коллективов Монголии, показ мод, ряд деловых переговоров.

На встрече с главой республики, которая проходила в Доме Правительства РТ, обсуждались вопросы сотрудничества. В частности, Рустам Минниханов напомнил, что в июне 2016 года посетил в Улан-Батор, где встретился с бывшим Президентом страны Цахиагийн Элбэгдоржом, посетил фабрику кашемировых изделий «Гоби».