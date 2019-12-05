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В заказнике «Чатыр-Тау» установили информационные стенды с указанием лучших мест для обзора

17:20, 05.12.2019
В заказнике «Чатыр-Тау» установили информационные стенды с указанием лучших мест для обзора
Фото: ojm.tatarstan.ru

В заказнике «Чатыр-Тау» установили информационные стенды с указанием лучших мест для обзора с самой высокой горы Татарстана.

Они расположены вдоль дороги, по которой можно взобраться на саму гору. На них представлена вся подробная информация о заказнике: режим охраны, подробная карта территории, места обитания интересных животных и растений, а также точки, с которых открываются наиболее живописные виды, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Гора Чатыр-Тау является самой высокой точкой Татарстана (321,7 метров).

Ранее сообщалось, что Юрьевскую пещеру в Татарстане благоустроят в 2020 году.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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