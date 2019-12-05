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Совет судей отказался от идеи наказывать за «скандализацию правосудия»

16:54, 05.12.2019
Совет судей отказался от идеи наказывать за «скандализацию правосудия»
Фото: pixabay.com

Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что окончательная редакция концепции информационной политики судебной системы не предусматривает наказаний для СМИ за дискредитацию судов и «скандализацию правосудия».

Он отметил, что предложение о наказании было мнением части разработчиков концепции и содержались лишь в рабочей версии документа, пишет «Интерфакс».

Напомним, в феврале Момотов предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия». Он пояснил, что в англо-саксонской правовой системе под «скандализацией» понимается манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд или необоснованная критика авторитета судебной власти. В зарубежной практике за «скандализацию правосудия» грозит лишение свободы и крупный штраф. Например, во Франции за это грозит до 6 месяцев лишения свободы и штраф в 7,5 тыс. евро, а в Англии предусмотрено тюремное заключение до 1 месяца и штраф в 2,5 тыс. фунтов.

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