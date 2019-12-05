Совет судей отказался от идеи наказывать за «скандализацию правосудия»

Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что окончательная редакция концепции информационной политики судебной системы не предусматривает наказаний для СМИ за дискредитацию судов и «скандализацию правосудия».

Он отметил, что предложение о наказании было мнением части разработчиков концепции и содержались лишь в рабочей версии документа, пишет «Интерфакс».

Напомним, в феврале Момотов предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия». Он пояснил, что в англо-саксонской правовой системе под «скандализацией» понимается манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд или необоснованная критика авторитета судебной власти. В зарубежной практике за «скандализацию правосудия» грозит лишение свободы и крупный штраф. Например, во Франции за это грозит до 6 месяцев лишения свободы и штраф в 7,5 тыс. евро, а в Англии предусмотрено тюремное заключение до 1 месяца и штраф в 2,5 тыс. фунтов.