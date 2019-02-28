Глава Совета судей РФ предложил ввести наказание за «скандализацию правосудия»

Глава Совета судей Виктор Момотов предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия».

Он пояснил, что в англо-саксонской правовой системе под «скандализацией» понимается манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд или необоснованная критика авторитета судебной власти.

В зарубежной практике за «скандализацию правосудия» грозит лишение свободы и крупный штраф. Например, во Франции за это грозит до 6 месяцев лишения свободы и штраф в 7,5 тыс. евро, а в Англии предусмотрено тюремное заключение до 1 месяца и штраф в 2,5 тыс. фунтов.

При этом привлечение к ответственности осуществляется в упрощенном порядке по инициативе самого суда, передает «Интерфакс».

Ранее Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроекты о фейковых новостях и «явном неуважении» к органам власти и обществу. Позже штрафы за ложные новости и оскорбление власти предложили поднять до 100 тысяч рублей.