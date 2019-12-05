У Центра семьи «Казан» перекроют улицы на новогодние праздники

В столице Татарстана с 26 декабря 2019 года до 9 января 2020 года перекроют улицы около Центра семьи «Казан» в связи с подготовкой и проведением новогодних мероприятий.

Движение автомобилей и общественного транспорта будет ограничено на участке улицы Сибгата Хакима, от перекрестка с Декабристов до перекрестка с Абсалямова. Кроме того, движение перекроют на участке улицы Бондаренко, от жилого дома №3 по Сибгата Хакима до примыкания к этой улице, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее исполком Казани утвердил пять площадок для проведения основных новогодних мероприятий. В список вошла и территория Центра семьи «Казан».