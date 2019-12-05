Ученые связали краску для волос с развитием рака груди

Исследователи из Национального института здоровья США выяснили, что краска для волос содержит канцерогены. Ученые убеждены, что она повышает риск возникновения рака молочной железы.

Основной краситель, входящий в состав краски для волос, — это ароматические амины, которые могут быть опасны. Также в ней содержится формальдегид.

В исследовании ученые использовали данные почти 48 тысяч женщин, передает портал N+1. За 8 лет рак груди развился у 2 794 участниц. Эксперты подсчитали, что риск его возникновения при использовании краски для волос оказался выше. При этом для темнокожих риск повышался на 45%, а для белых — на 7%.

Авторы работы пришли к выводу, что косметические средства для выпрямления и окрашивания волос играют важную роль в развитии рака груди у женщин, существенно повышая риск.

Ранее татарстанский онколог Александр Андреев назвал лучшим способом профилактики рака молочной железы беременность и роды.

