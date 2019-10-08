Нижнекамский онколог рассказал о лучшем способе профилактики рака груди

Врач-онколог центральной больницы Нижнекамска Александр Андреев назвал лучший способ профилактики рака молочной железы.

По его словам, на развитие заболевания сильно влияет наследственность. То есть, если по материнской линии у родственников были обнаружены онкологические заболевания, следует провериться у специалиста.

Также, по мнению Андреева, профилактикой данного онкологического заболевания являются беременность и роды, причем до 30 лет. А в дальнейшем следует проходить диспансеризацию и маммографию начиная с 40 лет. До 50 лет можно проходить маммографию раз в два года, а после уже ежегодно.

Врач подчеркнул, что рак молочной железы полностью лечится на первой-второй стадиях, на третиьей стадии нужно более комплексное лечение. На четвертой стадии болезнь неизлечима, но продлить жизнь человеку возможно на 5—10 лет. Чтобы выявить опасное заболевание на ранней стадии, необходимо регулярное обследование, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее врач-диетолог рассказала, какие растительные продукты полезны. Некоторые из перечисленных ею могут предупреждать онкологию.

