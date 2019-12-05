Метрополитен Казани получит новый поезд за 389,2 млн рублей

Подмосковное АО «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг») заключило контракт с МУП «Метроэлектротранс» на изготовление и поставку Казанскому метрополитену одного поезда.



Он будет состоять из четырех вагонов. Отправка в столицу Татарстана запланирована на I квартал 2020 года.

В материалах системы «СПАРК-Маркетинг» сообщается, что в октябре 2019 года «Метровагонмаш» победил в аукционе на поставку в Казань четырех вагонов метро за 389,2 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Ранее в казанском метро начал курсировать первый брендированный поезд. Он появился в честь 114-го театрального сезона театра им. Камала и в честь Года театра в России.

Всего на данный момент в метро Казани работают 14 четерыхвагонных поездов.