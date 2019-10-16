В казанском метро запустили первый брендированный поезд

Сегодня в казанском метро начал курсировать первый брендированный поезд. Он появился в честь 114-го театрального сезона театра им. Камала и в честь Года театра в России.

Тематический поезд будет курсировать три месяца. Вагоны состава украшают фрагменты и цитаты из новых и старых театральных постановок театра им. Камала.

Над созданием брендированного поезда трудилась творческая команда, состоящая из дизайнеров, художников, передает пресс-служба исполкома города.

Ранее сообщалось, что театр имени Г. Камала снимет цикл передач о технических театральных профессиях, разработанный совместно с ЮНЕСКО.

