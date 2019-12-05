Трое жителей Татарстана отсудили 27 тыс. евро в ЕСПЧ за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека утвердил мировое соглашение между Россией и тремя жителями Татарстана, пострадавшими от насилия со стороны полицейских. Им выплатят в сумме 27 тыс. евро.

«Примечательно, что российские власти признали нарушение ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — в части назначения судами маленькой компенсации за пытки — и первыми предложили выплатить справедливую денежную сумму пострадавшим», — сообщает правозащитная организация «Зона права».



Так, 9,8 тыс. евро получит мужчина, которого в июне 2016 года избил участковый ОМВД по Альметьевскому району в служебном кабинете. Изначально российский суд оценил причиненный потерпевшему ущерб в 50 тыс. рублей. Полицейского осудили на 2 года колонии.

9,5 тыс. евро выплатят жителю Татарстана, которого в феврале 2016 года полицейский пытал электрошокером в здании ОМВД по Альметьевскому району РТ. Сотрудник полиции не признал свою вину и утверждал, что потерпевший до обращения в больницу мог сам нанести себе повреждения. В итоге его приговорили к пяти годам условно и компенсации в размере 70 тыс. рублей.

Еще 7,7 тыс. евро получит мужчина, которого в апреле 2016 избил командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД по Казани. Пострадавшего пришлось экстренно прооперировать. В результате он потерял орган, отвечающий за детородную функцию. Полицейский по приговору суда получил 4,5 года колонии, а потерпевший изначально отсудил 200 тыс. рублей.