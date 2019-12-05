РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной России по легкой атлетике

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило отстранить весь тренерский состав сборной России по легкой атлетике.

Накануне РУСАДА выпустило документ с антикризисными мерами, которые необходимо выполнить для восстановления членства страны в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Кроме тренерского штаба сборной, РУСАДА призвало отстранить должностных лиц во всех центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов, а также действующих органов управления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Вместо них предложено выбрать кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.

Также предложено провести ревизию врачебного состава федерации, ревизию качественного уровня организационного взаимодействия ВФЛА — ЦСП, по результатам которых должны быть сформированы независимая комиссия спортсменов ВФЛА и комитет по этике ВФЛА.

Напомним, независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (Athletics Integrity Unit) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в дело прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал свои рекомендации по возможному наказанию России из-за махинаций с данными московской лаборатории.