Капитану хоккейного команды “Челны” срезало маской кончик носа

Во время хоккейного матча с курганской командой капитан ХК “Челны” Рамиль Сулейманов лишился кончика носа. Спортсмен с юмором отнесся к ситуации, но следующие матчи будет играть в защитной маске.

Об инциденте сообщается на сайте ХК “Челны”. Травма была получена во время грубого толчка от соперника. Защитник был удален до конца игры, а Сулейманову срочно понадобилась помощь медиков.

«Рамиль получил скальпированную рану носа. Во время толчка ему срезало кончик носа стеклянным визором шлема», — комментирует врач ХК «Челны» Ильгиз Шамсутдинов .

Отмечается также, что сам Сулейманов к произошедшему относится с юмором. В клубе шутят, что нос капитана так покраснел, что он может проводить новогодние утренники в роли Деда Мороза.

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