Дмитрий Квартальнов: «Думал, «Ак Барс» будет играть очень активно, но не получилось»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от питерского СКА (1:2 б).

— Наверное, все-таки равная игра была, вратари неплохо сыграли. Знаете, мы хотели немного по-другому сыграть, хотели поэнергичнее, так сказать, учитывая все игры команды-соперника. В этом плане у нас чуть не получилось. Плюс — то, что забили в концовке в большинстве, у нас это не получалось. По буллитам СКА нас превзошел.

— Ставка была на то, чтобы в первом периоде сделать голевой задел?

— Я думал, мы будем все три периода играть очень активно. Есть над чем подумать. Мы хотели сыграть очень агрессивно, но не получилось.

— Сегодня очень много играл Тихонов, действовал с азартом, в «Ак Барс» три человека перешли из СКА. Нужно ли их было будоражить как-то или, наоборот, гасить, чтобы они не перегорели?

— Это все опытные ребята, их не надо было особо настраивать. Наверное, они тоже хотели что-то показать и доказать, может, слишком их захлестнуло. Но опять же — что-то получилось, что-то — нет.

— Никита Дыняк — питерский воспитанник. В первой игре он набрал 4 очка, а потом не пошло. Он очень много запала оставил в том матче?

— Мы этим мальчишкой очень довольны. Играл ты в одной лиге, а тут сразу сваливается ответственность в плане большинства — они очень много забивают в большинстве, сегодня не получилось. Я думаю, он немного поднаелся и, возможно, в Питере тоже чуть перегорел, хотел что-то показать. Он не затерялся ни в коем случае. Согласен, что сегодня, может быть, была его не лучшая игра, — считает Квартальнов.