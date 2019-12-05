Клубный чемпионат мира. Казанский «Зенит» обыграл «Аль-Райян»

«Зенит-Казань» в матче второго тура Клубного чемпионата мира по волейболу обыграл катарский «Аль-Райян» (3:1).

Казанцы уступили в первой партии, после чего убедительно выиграли во втором. Третья и четвертая партии также прошли в упорной борьбе, где волейболисты «Зенита» оказались сильнее своего соперника. Больше всех очков — по 11 - в казанской команде набрали Федор Воронков и Андрей Сурмачевский.

Таким образом, после двух туров казанцы одержали одну победу. Завтра «Зенит» встретится с лидером группы итальянской «Чивитановой», разгромившей сегодня ночью бразильский «Сада Крузейро» (3:0).

«Зенит-Казань» Россия — «Аль-Райян» Катар — 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21).