Казанский суд не отдал обвиняемого на поруки главе района

В ходатайством по уголовному делу обратился в казанский суд глава Новошешминского района Вячеслав Козлов. По данным «Реального времени», он просил суд освободить обвиняемого по трем статьям главврача Новошешминской райбольницы под его личное поручительство.



Информацию о соответствующем обращении Козлова «Реальному времени» подтвердили в Ново-Савиновском райсуде Казани, но сообщили — рассмотрению в судебном порядке этот документ не подлежит.

Напомним, под домашний арест главврач Новошешминской ЦРБ Рафис Вафин попал по уголовному делу о халатности, повлекшей смерть двух юных пациенток.

Новые подробности дела, попавшего на контроль к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину — в материале «Реального времени».