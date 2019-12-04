«Ак Барс» по буллитам уступил питерскому СКА
«Ак Барс» в гостях по буллитам уступил питерскому СКА (1:2 б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хозяева льда открыли счет в середине третьего периода, Кузьменко умело поймал на противоходе вратаря казанцев Рейдеборна и, выехав из-за ворот, отправил шайбу в ворота. «Ак Барс» отыгрался в самом конце матча, реализовав численное преимущество благодаря Кормье.
В итоге матч перешел вначале в овертайм, а позже на послематчевые буллиты, где точнее оказались питерцы.
СКА — «Ак Барс» — 1:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — Кузьменко (Токранов, Бурдасов, 51:51);
1:1 — Кормье (Азеведо, 58:54, бол.);
2:1 — Кетов (65:00, победный буллит).
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