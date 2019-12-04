«Ак Барс» по буллитам уступил питерскому СКА

«Ак Барс» в гостях по буллитам уступил питерскому СКА (1:2 б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева льда открыли счет в середине третьего периода, Кузьменко умело поймал на противоходе вратаря казанцев Рейдеборна и, выехав из-за ворот, отправил шайбу в ворота. «Ак Барс» отыгрался в самом конце матча, реализовав численное преимущество благодаря Кормье.

В итоге матч перешел вначале в овертайм, а позже на послематчевые буллиты, где точнее оказались питерцы.

СКА — «Ак Барс» — 1:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Кузьменко (Токранов, Бурдасов, 51:51);

1:1 — Кормье (Азеведо, 58:54, бол.);

2:1 — Кетов (65:00, победный буллит).