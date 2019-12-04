Новости спорта

22:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Хоккей с мячом. «Динамо-Казань» дома уступило московскому «Динамо»

21:51, 04.12.2019
Хоккей с мячом. «Динамо-Казань» дома уступило московскому «Динамо»
Фото: vk.com/dynamokazan

«Динамо-Казань» в домашнем матче регулярного первенства России по хоккею с мячом уступило московскому «Динамо» (1:3).

Гости дважды отличились в начале матча, на что казанцы смогли ответить точным ударом Дашкова. После перерыва на льду шла равная борьба, по итогам которой московские хоккеисты довели дело до победы.

«Динамо-Казань» — «Динамо» Москва — 1:3 (1:2)
Голы: Шевцов, 10 (0:1); Тарасов, 11(0:2); Дашков, 40 (1:2); Филиппов, 86 (1:3).

СпортХоккей с мячом Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров