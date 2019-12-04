Хоккей с мячом. «Динамо-Казань» дома уступило московскому «Динамо»
«Динамо-Казань» в домашнем матче регулярного первенства России по хоккею с мячом уступило московскому «Динамо» (1:3).
Гости дважды отличились в начале матча, на что казанцы смогли ответить точным ударом Дашкова. После перерыва на льду шла равная борьба, по итогам которой московские хоккеисты довели дело до победы.
«Динамо-Казань» — «Динамо» Москва — 1:3 (1:2)
Голы: Шевцов, 10 (0:1); Тарасов, 11(0:2); Дашков, 40 (1:2); Филиппов, 86 (1:3).
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