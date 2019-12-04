Из Казани в Кумертау открывается новый автобусный рейс

С 5 декабря из Казани открывается новый автобусный рейс в Кумертау.

Автобус будет отправляться с автовокзала «Восточный» ежедневно в 20.00. Маршрут будет проходить через Уфу, Стерлитамак, Салават и Мелеуз, а время в пути будет составлять 13 часов.

Приобрести билет можно на сайте автовокзала, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в рамках проекта «Студенческий автобус» в этом учебном году появились новые направления и рейсы. Теперь иногородние студенты, обучающиеся в Казани, смогут со скидкой ездить не только до Набережных Челнов и обратно (стоимость проезда в один конец — 350 руб.), но также до Тюлячей (100 руб.), Бугульмы (500 руб.), Альметьевска (400 руб.), Буинска (300 руб.) и Йошкар-Олы (250 рублей).

