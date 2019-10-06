В Татарстане расширен перечень льготных междугородних автобусов для студентов

В Татарстане в рамках проекта «Студенческий автобус» в этом учебном году появились новые направления и рейсы. Теперь иногородние студенты, обучающиеся в Казани, смогут со скидкой ездить не только до Набережных Челнов и обратно (стоимость проезда в один конец — 350 руб.), но также до Тюлячей (100 руб.), Бугульмы (500 руб.), Альметьевска (400 руб.), Буинска (300 руб.) и Йошкар-Олы (250 рублей).

В ближайшее время планируется расширить и этот перечень, сообщает пресс-служба КФУ.

Социальный проект «Студенческий автобус» стартовал в 2017 году на направлении Казань — Набережные Челны — Казань. За два года его участниками стали более 1,5 тысячи обучающихся, которые в общей сложности сэкономили на поездках порядка 230 тыс. рублей.

Посадка в «студенческий» автобус осуществляется по предварительной брони, которая оформляется через google-форму в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте», после чего необходимо подтвердить бронь по телефону. Для посадки в автобус при себе необходимо иметь студенческий билет.

Проект реализуется комитетом по социальной работе РМОО «Лига студентов РТ» совместно с ООО «Автовокзал «Восточный» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект скоро сможет подстраивать расписание автобусов под студентов.