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Рустам Минниханов откроет в Казани выставку машиностроения

07:58, 04.12.2019
Рустам Минниханов откроет в Казани выставку машиностроения

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня откроет Международную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Выставка пройдет в «Казань Экспо». После посещения комплекса планируется проведение деловой встречи с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Затем президент РТ отправится на Всероссийский форум в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ранее «Реальное время» сообщало, что выставку «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань» также посетит министр промышленности Турции.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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