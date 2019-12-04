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Пробка на проспекте Победы образовалась из-за столкновения такси и снегоуборочной машины

13:23, 04.12.2019
Пробка на проспекте Победы образовалась из-за столкновения такси и снегоуборочной машины
Фото: vk.com/kazanushka

Крупная утренняя пробка в Казани образовалась из-за ДТП с участием такси и снегоуборочной машины. Коммунальная техника впечатала легковушку в ограждение третьей транспортной дамбы, перегородив дорогу.

Судя по сообщениям из соцсетей, в аварии никто не погиб.

«Яндекс» сообщает что пробка достигла 4,4 км и стала рекордной для этого времени. Оказался загружен участок проспекта Победы, улицы Академика Арбузова и проспект Ямашева от Дорожного переулка до улицы Чистопольской.

ПроисшествияАвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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