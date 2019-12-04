Пробка на проспекте Победы образовалась из-за столкновения такси и снегоуборочной машины

Крупная утренняя пробка в Казани образовалась из-за ДТП с участием такси и снегоуборочной машины. Коммунальная техника впечатала легковушку в ограждение третьей транспортной дамбы, перегородив дорогу.

Судя по сообщениям из соцсетей, в аварии никто не погиб.

«Яндекс» сообщает что пробка достигла 4,4 км и стала рекордной для этого времени. Оказался загружен участок проспекта Победы, улицы Академика Арбузова и проспект Ямашева от Дорожного переулка до улицы Чистопольской.