В Казани зафиксирована пробка длиной 3,8 км

В среду утром в Казани образовалась крупная пробка на участке проспекта Победы, улицы Академика Арбузова и проспекте Ямашева. Ее длина составила 3,8 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проблемы с трафиком наблюдаются на отрезке от остановки «Строительная фирма «Тектоник» до Чистопольской улицы.

Отмечается, что в этой пробке можно потерять 42 минуты, что на 36 минут больше обычного.