Новости общества

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани зафиксирована пробка длиной 3,8 км

10:23, 04.12.2019
В Казани зафиксирована пробка длиной 3,8 км

В среду утром в Казани образовалась крупная пробка на участке проспекта Победы, улицы Академика Арбузова и проспекте Ямашева. Ее длина составила 3,8 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проблемы с трафиком наблюдаются на отрезке от остановки «Строительная фирма «Тектоник» до Чистопольской улицы.

Отмечается, что в этой пробке можно потерять 42 минуты, что на 36 минут больше обычного.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров